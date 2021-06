Rinnovo carta di identità, basta code all'alba. Dal 14 si prenota solo al telefono

Sveglia all'alba e corsa per accaparrarsi il numerino distribuito dal custode in piazza Marconi, con la speranza di essere tra i 15 fortunati cui viene consentito l'accesso agli uffici. Stesso meccanismo per i rientri pomeridiani del martedì e giovedì, dove il numero degli utenti permessi scende a 10. Ecco cosa accade a Palazzo di Città per il rinnovo della carta di identità. Una modalità - dettata certamente dalle restrizioni per limitare la pandemia - che però rende inevitabilmente scomodo e complesso accedere al servizio.

Da lunedì 14 giugno, per fortuna. le cose cambieranno. Per evitare lunghe attese e assembramenti, da quella data la prenotazione per il rinnovo della carta di identità dovrà essere effettuata esclusivamente per telefono al numero 080.9592291, dal lunedì al giovedì, dalle 10 alle 11. La mancata presenza all'ora e al giorno definiti per l'appuntamento farà ovviamente perdere la prenotazione.

Intanto potrebbe essere utile ricordare che la validità delle carte di identità, scadute dopo il 31 gennaio 2020, è prorogata al 30 settembre 2021. La validità ai fini dell'espatrio, invece, resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.