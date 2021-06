Che numeri per il Festival nelle scuole, rassegna cinematografica dedicata agli studenti a cura del Festival del Cinema Europeo e realizzato dall'associazione culturale Art Promotion, andato in onda da marzo a maggio di quest'anno. Grande soddisfazione da parte di Alberto La Monica, direttore del Festival del Cinema Europeo. «Abbiamo avuto risultati strepitosi - ha commentato - con appuntamenti in tutta la Regione e anche fuori dalla Puglia».

5.511 sono stati gli studenti delle scuole di Corato di ogni ordine e grado che hanno partecipato al progetto. 10.651 se consideriamo anche i ragazzi di altre scuole extra cittadine. «Abbiamo sempre creduto nel ruolo formativo del cinema - continua La Monica - e quindi abbiamo sempre accolto gli studenti al Festival del Cinema Europeo. È stato emozionante percepire la curiosità, anche dei bambini delle elementari, durante i dibattiti».

Presenti, all'evento di chiusura della kermesse che si è tenuto nel chiostro comunale anche il vicesindaco e assessore alle politiche educative e culturali, Beniamino Marcone e il sindaco De Benedittis. «In un periodo così particolare per la scuola - dice Marcone - abbiamo offerto una finestra sul mondo ai nostri studenti. Abbiamo sostenuto questa iniziativa e contiamo di sostenerla anche in futuro». «Siamo ripartiti dalle scuole - conferma De Benedittis - ricreando quella connessione sentimentale tra il cinema e i giovani che da sempre è all'origine delle più belle fughe in avanti».