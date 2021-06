Studenti dispersi: a Corato oltre cento ragazzi abbandonano la scuola. I dirigenti: «Dad deleteria»

La scuola perde il contatto con i propri studenti e s'ingrossano le fila di chi abbandona. E anche a Corato si contano oltre cento ragazzi che hanno smesso di frequentare gli istituti superiori cittadini. L'emergenza sanitaria che da oltre un anno ha trasformato radicalmente il mondo dell'insegnamento, ha portato anche ad un aumento deciso della dispersione scolastica, con la "scomparsa" di una buona fetta di alunni, complice la didattica a distanza.

Non ci sono dati ufficiali ma, secondo le testimonianze raccolte da Repubblica, è emerso che il fenomeno della dispersione ha subìto un'impennata al Sud Italia. Per "studente disperso" si intende chi non ha più partecipato alle attività scolastiche, non presentandosi in classe quando era possibile e non si è collegato per le lezioni a distanza. Insomma, chi è sparito completamente dai radar.

Anche a Corato i dirigenti scolastici sono concordi: c'è stato un aumento dei casi di abbandono, del numero di assenze ingiustificate. In generale, sul lungo periodo, la didattica a distanza si è rivelata deleteria.

«Al liceo classico il fenomeno non si è presentato, mentre al Professionale su un'iniziale 20% di desaparecidos, siamo riusciti a recuperarne la metà durante l'anno scolastico. Ad oggi, quindi, circa una cinquantina di ragazzi non hanno partecipato alle lezioni. Numeri sicuramente più alti rispetto al normale», commenta la dirigente Angela Adduci. «La mancanza della didattica in presenza è stata deleteria» aggiunge. «Abbiamo provato a fornire tutto il supporto possibile, sia tecnologico, con tablet e schede a chi non se lo poteva permettere, sia psicologico, con l'intervento di uno specialista. Molti studenti hanno fatto ricorso allo psicologo messo a disposizione dalla scuola: segno di un fenomeno molto grave che ha colpito la psiche dei ragazzi».

«Non abbiamo ancora le percentuali esatte - spiega Nunzia Tarantini, dirigente del tecnico Tannoia - ma per la sede di Corato mancano all'appello una ventina di studenti, soprattutto delle prime classi. Abbiamo tentato tutte le strade per recuperarli. Alla fine siamo stati costretti a segnalare». Ad oggi, in classe, si è presentata solo una trentina di persone, mentre il resto continua a seguire le lezioni da remoto. «C'è anche un altro problema - aggiunge la Tarantini - : moltissimi si connettono ma non appaiono in video. Dicono che hanno difficoltà di connessione o non hanno un dispositivo adeguato. Noi abbiamo messo a disposizione un centinaio di pc e di connessioni, ma molti sono rimasti a scuola».

Anche il liceo artistico ha dovuto fare i conti con un aumento delle ore di assenza. Sono una quarantina gli studenti con un numero di assenze non giustificate di molto superiore al limite consentito del 25% e che non verranno ammessi agli scrutini. Tra questi anche i pochi che non hanno mai partecipato alle lezioni, segnalati al Comune. «A dire il vero abbiamo allargato leggermente le maglie - spiega il preside Savino Gallo - perché abbiamo tenuto conto delle difficoltà di connessione di alcuni studenti. Se avessimo dovuto tener conto del criterio del 25% avremmo dovuto bocciare il 40% degli alunni. Con la Dad abbiamo cercato di fare il meglio possibile in una situazione di emergenza ma non è attività didattica a tutti gli effetti. Gli studenti non riescono a mantenere la giusta soglia di attenzione e sta venendo meno la socialità della didattica in presenza. Chi paga maggiormente questa situazione sono gli studenti che ne hanno più bisogno».