Quali progetti per l'area industriale? Stasera gli imprenditori coratini incontrano il sindaco

Dopo una serie di incontri illustrativi che l'Aic (Associazione imprenditori coratini) ha voluto con il sindaco De Benedittis, è stato fissato a per oggi, 14 giugno, nella sede dell’associazione, l’incontro ufficiale tra imprenditori e istituzioni comunali.

«All’ordine del giorno vi è la necessità di fare chiarezza sulle iniziative che l’amministrazione intende promuovere e attuare per l’area industriale della città» fa sapere l'associazione. «L’appuntamento, previsto alle 20 nel Corato Executive Center e aperto a tutti gli associati, è l’occasione per rafforzare la collaborazione tra le istituzioni comunali e l’imprenditoria coratina. Obiettivo del confronto è illustrare il bilancio, portando alla luce le iniziative che il primo cittadino e l’amministrazione, intendono applicare per lo sviluppo delle attività dell’area industriale della città».

«Abbiamo bisogno di dare risposte concrete e certe alle imprese del nostro territorio - conferma Francesco Squeo, presidente Aic - perché occorre iniziare un percorso serio di crescita e sviluppo per chi crea economia sul nostro territorio».

«Dopo le sollecitazioni e gli input che Aic ha offerto alla giunta negli incontri preliminari, sarà lo stesso De Benedittis a esporre i punti programmatici previsti dall’amministrazione per indicare quale rotta avrà l’evoluzione industriale di Corato» prosegue l'Aic. «La città è un vero e proprio polo dell’imprenditoria regionale ed è per questo che l’Aic ha fortemente voluto l’incontro di lunedì prossimo, affinché si possano avanzare proposte, stabilire obiettivi comuni e progetti a breve e lungo termine. Nell’ottica del “fare rete” l’Aic è il ponte tra imprenditori e istituzioni, che punta a mettere in circolo le idee, dando a tutti la possibilità di un dialogo proficuo che porti a galla le istanze inascoltate e i progetti possibili».