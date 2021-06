A Corato 1.444 domande per il Reddito di cittadinanza. Ecco cosa fanno i percettori

Il reddito di cittadinanza è spesso protagonista di approfondimenti e dibattiti. Delle misura, introdotta nel 2019, ne vengono evidenziati soprattutto i limiti. Le pagine di cronaca sono piene di articoli sui furbetti; ristoratori e albergatori denunciano la scomparsa dei lavoratori stagionali che preferiscono ricevere il Rdc (spesso a ragione); i cittadini puntano il dito sostenendo che la stragrande maggioranza dei percettori poltrisca sul divano e che i navigator siano totalmente inutili.

In questo momento a Corato sono 1.444 domande le domande accolte. Calcolando - come sostenuto dai servizi sociali - una media di 3 persone per nucleo familiare richiedente, sono 4.332 i cittadini all'interno di un nucleo familiare che percepisce il reddito di cittadinanza, ovvero il 9% della popolazione cittadina. La media nazionale si aggira attorno al 5%, alzandosi progressivamente man mano che si scende verso Sud. Le previsioni parlano di un aumento, sia su scala comunale che su scala nazionale, acuito dalla pandemia che ha spazzato via lavoro e stabilità e ha inghiottito anche la classe media.

Una volta accolta, la domanda viene splittata dall'Inps verso i servizi sociali o i centri dell'impiego. Nello specifico, a Corato, 1.038 domande sono finite sulla scrivania delle assistenti sociali mentre 406 sono state affidate ai navigator. Una piccola contraddizione, considerando che il RdC è orientato al reinserimento dell'utente nel mondo del lavoro. L'assessore alle politiche sociali, Felice Addario la spiega così: «In realtà un gran numero di utenti che accede a questa misura fa parte di quella fetta di popolazione che vive in povertà assoluta o relativa e che, oltre a gravi problemi economici, porta con sé altrettanti problemi sociali. A quel punto, quale staff tra navigator e servizi sociali, può seguire meglio questi casi?»

Ma cosa fanno, nel frattempo, i percettori del reddito di cittadinanza? La maggior parte è a casa perché non è stata ancora contattata. Le assistenti sociali del Comune di Corato seguono circa 200 pratiche. «Se i primi importi sono stati erogati ad aprile 2019, - spiegano le assistenti sociali - noi abbiamo potuto cominciare a lavorare solo a febbraio del 2020, poco prima l'inizio della pandemia che ha inevitabilmente rallentato i colloqui. Chi si rivolge a noi sono persone, non numeri, quindi va dedicata a loro tutta la nostra attenzione».

Mentre percepiscono il reddito, 91 percettori delle 200 pratiche seguite dai servizi sociali, sono stati inseriti negli 8 Puc (progetti utili alla collettività), attivati in questi mesi. Accorpando alcuni progetti, duplicati dei precedenti, in realtà sono 4. 53 persone sono impiegate in "A scuola più sicuri" e si occupano di gestire il flusso dei bambini all'ingresso e all'uscita delle scuole. 10, invece, partecipano a "Vigile amico", il progetto ideato dalla polizia locale che prevede la sensibilizzazione dei cittadini sul rispetto delle regole con l'affissione di volantini. All'interno degli uffici di via Gravina, altri 4 precettori forniscono supporto alla polizia locale, negli archivi o con i documenti. Infine sono 24 i percettori inseriti nel progetto "Amico in comune", volto a dare supporto nelle piccole mansioni quotidiane, ai dipendenti degli uffici comunali, in particolare dell'ufficio anagrafe. Ne manca all'appello uno, non ancora partito. che prevede il monitoraggio degli ingressi di cimitero comunale e mercato settimanale.

E se un percettore si rifiuta di partecipare ai Puc? Nei centri per l'impiego, al terzo lavoro rifiutato, scattano i provvedimenti dell'Inps. AI servizi sociali, invece, la segnalazione all'Inps scatta immediatamente se le giustificazioni non sono ritenute valide e si arriva fino alla revoca del contributo. A monte, però, ci sono circa 300 percettori senza condizionalità, ovvero che non hanno i requisiti per partecipare ai progetti per motivi legati all'età, a una disabilità o alle attività lavorative e formative che svolgono.

A fianco del Reddito di cittadinanza, c'è un'altra misura, introdotta dalla Regione Puglia nel 2018: il ReD (o Reddito di dignità, incompatibile con il RdC) che a Corato ha 23 domande attive ma che, prossimamente, saliranno a 192. 500 euro al mese, per un anno, a fronte di 62 ore mensili di impegno in attività previste dal Patto.

«Fino al 2016 - commenta Felice Addario - solo Italia e Grecia tra i Paesi dell'Eu non avevano una misura di sostegno al reddito, con tassi di povertà relativa e assoluta altissimi. Solo il reddito di cittadinanza è riuscito ad abbassare il tasso di povertà in Italia (poi riacutizzato a causa della pandemia ndr). Oggi a Corato arrivano circa 750mila euro al mese nelle tasche del 9% della popolazione più povera. Soldi che tornano nelle tasche dei negozianti, degli artigiani, nei proprietari delle case, etc. È stato un toccasana anche per il Comune che ha potuto raddoppiare il personale assumendo altri 4 assistenti sociali e 2 amministrativi, grazie a fondi dedicati esclusivamente a potenziare l'accompagnamento nei territori. In più la pressione (e le relative gravi problematiche ndr) sugli uffici si è affievolito. Sono favorevole che continui ad esistere».

Andrebbero fatti dei correttivi? «Andrebbe limato in alcuni punti, la politica dovrebbe sedersi ad un tavolo e discuterne», dice un'assistente sociale. «Sono diverse le modifiche che andrebbero fatte. Abbiamo partecipato - continua Addario - a un focus group con una sociologa ricercatrice che fa parte del Comitato Ministeriale di Valutazione e Riprogettazione del Reddito di Cittadinanza. Un Comitato che supporta il Ministro Orlando con lo scopo di ridisegnare il RdC. L'ambito di Corato, Ruvo e Terlizzi, unico in Puglia, ha partecipato offrendo il proprio contributo».