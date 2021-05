Le palestre e i centri sportivi sono stati tra gli ultimi ad aprire e a tornare ad una pseudo normalità. Il 24 maggio le strutture sono tornate ad accogliere gli utenti, in molti casi, dopo sette mesi dalla chiusura. I ristori insufficienti, l’incombenza di affitti, tasse e spese di gestione hanno messo a dura prova i gestori e anche chi ha sempre svolto attività one-to-one, o ha trovato altre vie per continuare a lavorare ha dovuto fare i conti con la pandemia.

La chiusura delle palestre è stata negativa anche per gli utenti che hanno dovuto abbandonare o ridurre notevolmente l'attività fisica. Da lunedì scorso le palestre sono state riaperte con tutte le misure di precauzione richieste dal Cts, dall'igienizzazione di mani e attrezzi, al distanziamento, alle prenotazioni per evitare affollamenti, fino alle visiere in plexiglass per gli istruttori. Il rientro è stato tutto sommato positivo. Si intravede, quindi, la luce in fondo al tunnel.

Abbiamo ascoltato due gestori - Antonio Garofano della Wellness Garden e Francesco Capogna di Ioschinetik, che rappresentano due tipologie diverse di palestra. Una, quella più comune, che ospita più utenti e una che lavora sull'one-to-one o in piccoli gruppi.