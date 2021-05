L'Itet Tannoia premiato alla 16esima edizione del Festival dell'economia di Trento

"E" come... Eccellente. Così è stata ancora una volta riconosciuta la formazione che l’Itet “Padre A.M. Tannoia” ha saputo fornire a Francesco Ferrante, studente della classe 5BA, vincitore del concorso EconoMia. Il concorso, inserito per il triennio 2018-2021 tra le competizioni del Programma nazionale per la valorizzazione delle eccellenze del Ministero dell’Istruzione, costituisce un prestigioso banco di prova a livello nazionale per studenti delle ultime due classi delle scuole secondarie di secondo grado. Un importante riconoscimento, quindi, per l’istituto tecnico coratino e per lo studente che ha dovuto superare ben due prove in modalità on line, item a risposta chiusa e redazione di un saggio breve.

Al concorso hanno partecipato più di 700 studenti, provenienti da 115 scuole secondarie di secondo grado di tutta Italia, 14 pugliesi, che si sono cimentati sul tema della 16esima edizione del Festival dell’Economia di Trento 2021 "Il ritorno dello Stato. Imprese, comunità, istituzioni". Il Coronavirus ha radicalmente modificato il contesto economico, sociale, politico e culturale in cui ciascuno di noi vive. In questo nuovo contesto lo Stato ha recuperato un ruolo primario nella vita dei singoli cittadini, come scrive Tito Boeri, direttore scientifico del Festival, nella presentazione del programma del 2021: “La pandemia di Coronavirus ha spinto il settore pubblico a entrare in modo ancora più invasivo nelle nostre vite, regolando ogni aspetto più recondito della nostra quotidianità... Fatto sta che anche quando finalmente usciremo dall’emergenza ci ritroveremo con uno Stato ipertrofico che ha invaso campi in passato riservati esclusivamente all’iniziativa privata".

Ferrante, coadiuvato da docenti e compagni ad approfondire questo tema di grande attualità, è stato premiato con la partecipazione gratuita al Festival dell’Economia di Trento per tre giorni e due notti, nelle giornate tra il 3 e il 6 giugno 2021, un premio di 200 euro da parte del Ministero della Pubblica istruzione e sarà inserito nell’albo nazionale delle eccellenze.

«La vittoria di Francesco conferma che, nonostante l’emergenza Covid e la didattica a distanza, i nostri studenti non hanno perso la passione, il desiderio di apprendere e competere in sfide ad alto livello, guidati da tutto lo staff dell’Itet Tannoia» commentano dall'istituto. «Grande, infatti, la soddisfazione della dirigente scolastica, Nunzia Tarantini, per i risultati raggiunti dalla scuola, da sempre attenta a stimolare interesse e curiosità nelle sue studentesse e nei suoi studenti e a farli sentire parte integrante del loro percorso di apprendimento».

Quella di Trento, però, non è l'unica buona notizia per l'Itet di Corato e Ruvo che nei giorni scorsi è arrivato primo nella selezione Sud Italia per il concorso di “JA Italia-Imprese in azione”.

«Le api sono le sentinelle dello stato di salute del nostro ambiente. Lo sciame che si alza in volo per nutrirsi e impollinare i fiori dà il buongiorno alla natura e ne rimette in circolo la linfa da cui le infaticabili api trarranno l’energia per generare il miele. Sostanza vivente e simbolo dell’equilibrio ecologico, le api hanno ispirato un gruppo di giovani menti coratine che ha voluto offrire il proprio contributo - piccolo ma prezioso - al risveglio graduale del nostro mondo dall’epidemia di Covid-19» raccontano dalla scuola.

«L’ape corre, si fa sempre per dire, sulla via Francigena del Sud, la fa riemergere dalla dimenticanza, la riporta al presente con tutto il fascino del suo passato medioevale, la fa rivivere come tracciato di incontri, di traffici e di scambi. L’ape del gruppo dei ragazzi della classe 5A dell’indirizzo di relazioni internazionali per il marketing del Tannoia, è una impresa: si chiama “Traditions on the road JA” e offre prodotti della tradizione del territorio pugliese. Una mini-impresa con una grande mission: la valorizzazione del territorio attraverso una strategia di sviluppo sostenibile. Facile a dirsi, forse, ma difficile a farsi per una start up di ragazzi così giovani che hanno dovuto affrontare con atteggiamento da problem solving la traduzione dell’idea in progetto fornito di analisi di mercato, pianificazione, business plan, organizzazione, certo, sostenuti dalla loro prof.ssa di economia aziendale, Anna Cantatore, dal dirigente scolastico prof.ssa Nunzia Tarantini, e dagli esperti di “JA Impresa in azione”.

E l’ape è partita e ha vinto la qualificazione alla fase nazionale della virtual edition del Concorso “BIZfactory21” promosso da “Impresa in azione -JA”, sbaragliando l’agguerritissima concorrenza delle scuole di tutto il Sud Italia. “KitteMurgia JA” e ”Ciritorno JA” le altre due start up che hanno rappresentato l’Itet “Tannoia” in questo Concorso nazionale. Erasmo Di Giorgio, presidente del panel A di giudici del concorso, e referente per la creazione d’impresa della Camera di Commercio di Foggia, ha letto la motivazione del premio aggiudicatosi da “Traditions on the road”, che recita così: “Per il forte legame con il territorio e lo sviluppo del turismo sostenibile ed esperienziale nell’interessante territorio interno della Murgia, nonché per la rivalutazione e la valorizzazione del tratto della via Francigena che l’attraversa; infine anche il rapporto annuale è stato ben curato nel suo insieme, con un buon piano economico e sviluppo business”. E ora si vola verso l’ultima tappa, ma l’ape che lavora, e tutti gli altri progetti che “JA -Junior Achievement”- organizzazione mondiale no profit che prepara i giovani al lavoro e alla imprenditorialità, ha promosso e incentivato, hanno già vinto la sfida più importante: pensare e impegnarsi, in piccolo ma nell’alveare globale, per il risveglio del mondo».