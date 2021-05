I medici del “Gaslini” a Corato, sabato l’incontro con i pediatri e le prime visite

Portare nel centro di Corato i migliori specialisti della Medicina, per i bambini e non solo. Questo è l’obiettivo del Centro Medico San Michele che - da alcuni mesi - ha aperto le sue porte a Corato, in via Roma 73. Il Centro, diretto dal dott. Corrado Mangione, è convenzionato con l’ospedale “Gaslini” di Genova. Sabato prossimo, 29 maggio, i pediatri di Corato avranno l’opportunità di incontrare il direttore del reparto di chirurgia pediatrica, prof. Girolamo Mattioli, e il dott. Michele Torre, direttore del reparto di chirurgia pediatrica toracica. A seguire i due medici effettueranno già le prime visite.

«Siamo felici di iniziare questa importante collaborazione che porta qui a Corato eccellenze della medicina - commenta il dott. Mangione - consapevoli di quanto sia impegnativo per le famiglie, soprattutto in questo periodo storico, spostarsi per raggiungere realtà ospedaliere distanti territorialmente. Sappiamo che nella sola giornata di sabato non sarà possibile soddisfare tutte le richieste di visite che ci sono pervenute, ma restiamo a disposizione per fissare gli appuntamenti per le prossime giornate in cui i medici del Gaslini saranno a Corato».

In particolare sarà possibile prenotare visite, oltre che con i già citati prof. Mattioli e dott. Torre, ma anche con il dott. Giuseppe Pomè (cardiochirurgo), il dott. Silvio Boero (ortopedico) e il dott. Gianluca Piatelli (neurochirurgo). «La convenzione tra il “San Michele” e il “Gaslini” è un progetto che si evolve giorno per giorno, anche in base alle esigenze dei nostri pazienti. La nostra volontà è di ampliare e diversificare quanto più possibile le disponibilità degli specialisti: per questo - conclude il dott. Mangione - l'invito è a contattarci per ogni richiesta».

Per essere costantemente aggiornati sulle disponibilità del Centro medico San Michele è possibile seguire la pagina facebook Centro Medico San Michele o contattare il numero 351.7498384, anche tramite whatsapp.