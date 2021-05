Riaprono i luoghi della cultura, da oggi visite gratis a Castel del Monte

Con la zona gialla, riaprono anche i luoghi della cultura del territorio. Tra questi, a ridosso della nostra città, ci sono Castel del Monte e il Castello Svevo di Trani. Temporaneamente, la Direzione regionale Musei Puglia offre la possibilità di accesso gratuito ai siti normalmente a pagamento.

Nel dettaglio, Castel del Monte riapre al pubblico da oggi. Giorni di apertura al pubblico: dal lunedì alla domenica. Orario di apertura: dalle 10 alle 18:45 (ultimo ingresso ore 18) Fasce orarie di ingresso: 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18. Numero massimo di visitatori consentito: 30 persone per fascia oraria. Durata della visita: 45 minuti. Biglietto: ingresso temporaneamente gratuito. È possibile prenotare tramite l’app ioPrenoto. Possibilità di ingresso anche senza prenotazione in base alla disponibilità dei posti vacanti nelle fasce orarie indicate. L’accesso al sito con obbligo di mascherina è consentito una persona per volta (previa misurazione della temperatura corporea e igienizzazione delle mani). La visita è facilitata da pannelli informativi, segnalazioni direzionali ed indicatori per il distanziamento. Contatti ed informazioni: tel. 327.9805551; email: drm-pug.casteldelmonte@beniculturali.it

Da mercoledì 26 maggio, invece, al Castello Svevo di Trani è consentita la visita del percorso esterno dei camminamenti di ronda. Giorni di apertura al pubblico: mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica. Orario di apertura: mercoledì, venerdì, sabato e domenica: dalle 9 alle 13; giovedì dalle 15 alle 19. Fasce orarie di ingresso: mercoledì, venerdì, sabato e domenica: 9 - 10 - 11 - 12; giovedì: 15 - 16 - 17 - 18. Numero massimo di visitatori consentito: 10 persone per fascia oraria. Durata della visita: 40 minuti. Biglietto: ingresso temporaneamente gratuito. Prenotazione tramite l’app ioPrenoto. Possibilità di ingresso anche senza prenotazione in base alla disponibilità dei posti vacanti nelle fasce orarie indicate. L’accesso al sito con obbligo di mascherina è consentito una persona per volta (previa misurazione della temperatura corporea e igienizzazione delle mani). La visita è facilitata da segnalazioni direzionali, indicatori per il distanziamento e QR code che inquadrati con il cellulare personale consentono al visitatore di poter acquisire informazioni storico architettoniche sul monumento. Contatti ed informazioni: tel. 0883.506603; email: drm-pug.castellosvevoditrani@beniculturali.it