Una scuola e un centro polivalente: inserito nel piano triennale il progetto da 6 milioni

La prima modifica del piano triennale delle opere pubbliche dell’amministrazione De Benedittis – inserito come primo punto all’ordine del giorno nel consiglio comunale di mercoledì scorso – è servito per aggiungere la candidatura di un progetto da 6 milioni di euro per la costruzione di una nuova scuola per l’infanzia (cinque sezioni in totale) e di un centro polivalente a servizio delle famiglie.

Il finanziamento rientra nel computo dei 700 milioni distribuiti dal Governo agli enti locali e previsti nella legge di Bilancio 2020. I progetti finanziabili riguardano asili nido, scuole per l'infanzia e centri polifunzionali. Il Comune di Corato ha deciso di realizzare gli ultimi due, per un importo massimo di 3 milioni di euro a testa. Il 60% dei 700 milioni è destinato alle aree svantaggiate e alle periferie. Corato ci rientra avendo scelto un terreno di proprietà comunale in via della Macina per costruire scuola e centro.

L'area utilizzata sarà di 18.000 mq, come riportato dall'assessore ai servizi sociali Felice Addario. «Un investimento che mira a trasformare il terreno comunale inutilizzato di via della Macina - scrive Addario - in un effervescente hub culturale e sociale, pubblico e gratuito. Un luogo dove bambini, adolescenti, ragazzi e genitori possano incontrarsi, socializzare, apprendere, creare e sperimentarsi insieme. Un luogo che permetterà l’accesso a numerosi servizi qualificati offerti da psicologi, educatori, mediatori culturali, assistenti sociali, etc. Un luogo dove i diversi gruppi informali e le associazioni del territorio potranno organizzare iniziative culturali e sociali capaci di far sentire protagonista tutta la comunità».

Si prevedono numerose richieste di accesso al bando che scade oggi. «Il bando ministeriale a cui ci siamo candidati viene finanziato ogni anno con diverse centinaia di milioni di euro ed è dunque probabile che prima o poi toccherà al Comune di Corato», spiega Addario.

Fondamentale per l'approvazione del progetto, l'inserimento nel piano triennale. Per questo motivo è stato convocato il consiglio comunale d'urgenza di mercoledì. La discussione del punto, in assise, si è spostata rapidamente sull'approvazione in un'unica seduta di dup e bilancio provvisorio che ha animato lo scorso consiglio e che ha portato i consiglieri di minoranza ad astenersi dal voto. Per lo stesso motivo, anche in questo caso, l'opposizione non ha espresso la propria preferenza. Unica eccezione Anna Malcangi di Sud al Centro che ha votato a favore, scegliendo di partecipare per l'importanza del provvedimento.

Con l'integrazione del progetto messo a bando, sono 52 gli interventi programmati nel piano triennale delle opere pubbliche 2021-2023. La maggior parte già presenti nei precedenti piani triennali, alcuni aggiunti dall'attuale amministrazione come i bandi Gal per le zone rurali, la riqualificazione degli edifici di via Tuscolana, sede dei Centri per le famiglie e i minori, interventi di manutenzione sul Teatro Comunale e la riqualificazione della piazzetta compresa tra l'estramurale, via Castel del Monte e via Umberto.

Già citati negli altri piani triennali e inseriti in quest'ultimo, alcune opere importanti e di cui si è spesso discusso: le manutenzioni straordinarie a cimitero, strade, verde e Parco Comunale; i lavori di adeguamento di quasi tutte le scuole della città, dello stadio comunale e del centro di raccolta Sanb di via Mangilli (oltra alla costruzione di un centro di raccolta nella zona sud); il ripristino e la trasformazione del vecchio Liceo Classico (con un costo stimato di 5 milioni di euro); il completamento delle zone produttive in area D1A e DC; il restyling di alcune piazze cittadine come quella dei Caduti in guerra (via Parini) e piazza Vittorio Emanuele; il recupero del dolmen e il riutilizzo ai fini irrigui delle acque reflue affinate dal depuratore a servizio dell'abitato di Corato, l'opera più costosa da 6 milioni e 200mila euro.