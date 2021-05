Pentecoste, veglia della vigilia in Chiesa Matrice

Il Cenacolo Vivere In "Domus Aurea" di Corato, insieme alla Zona Pastorale "San Cataldo" propone sabato 22 maggio la veglia di preghiera vigiliare con celebrazione eucaristica in occasione della solennità di Pentecoste in Chiesa Matrice alle 19. Presiederà don Peppino Lobascio, vicario della Zona Pastorale "San Cataldo".

«Negli Atti degli Apostoli la Pentecoste rappresentò l’evento straordinario in cui le genti si scoprirono, con la forza dello Spirito Santo, uniti, anche se diversi; capaci di dialogare, anche se con idiomi diversi» dicono gli organizzatori. «Nacque così la Chiesa. Nacque così la comunità cristiana, il popolo di Dio, intorno al Sommo Sacerdote che è Gesù.

In questa occasione "Vivere In" ricorda tutti i sacerdoti per il loro servizio e con gratitudine. Ci piace ricordare infine la definizione che il nostro fondatore don Nicola Giordano dava dello Spirito Santo invocandolo in una sua preghiera: "Ospite amabilissimo, occupa stabilmente i nostri cuori perché possiamo essere la tua voce e guidare lungo i sentieri da te tracciati l’umanità intera redenta dal sangue del Verbo incarnato, Vittima sacerdotale, che Maria accolse per tua divina grazia"».