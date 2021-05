Via Santarella, il proprietario dell'immobile: «È regolare dal punto di vista normativo e catastale»

«L'immobile è stato realizzato in data antecedente il 1967, quindi è completamente regolare dal punto di vista normativo e catastale». Lo fa sapere il proprietario del locale che "blocca" via Luigi Santarella di cui il comitato di quartiere - composto da residenti e commercianti della zona - ha chiesto la demolizione, tramite un esposto inviato al Comune, in modo da aprire la strada al traffico e risolvere i problemi igienico-sanitari cagionati dal rudere.

«Nella costruzione dei fabbricati vicini, intorno ai primi anni Novanta - continua il proprietario che ha reso nota la propria identità alla redazione, ma preferisce non esporre pubblicamente il suo nome - si sarebbe dovuto procedere all'acquisizione del nostro immobile per poi realizzare e donare a titolo gratuito al Comune le strade e marciapiedi perimetrali. Ma non è andata così.

All'epoca la mia famiglia non ha potuto difendere l’immobile perché oggetto, con altri immobili, di una diatriba ereditaria tra parenti. La divisione dell’eredità è terminata nel 2007 e subito la mia famiglia ha manifestato al Comune la volontà di vendere l'immobile per cercare di chiudere questa annosa vicenda. Fu infatti convocato un consiglio comunale che ne approvò l’acquisto da parte del Comune. Ma l’ente comunale, anzichè corrispondere il prezzo concordato, ci ha notificato una ordinanza di demolizione per immobile abusivo. Contro questa ordinanza - conclude il proprietario - abbiamo fatto ricorso al Tar Puglia e lo abbiamo vinto pienamente, infatti il Tar ha sentenziato che il nostro immobile è regolare».