Imprenditori Coratini, Cifarelli nuovo direttore. In consiglio entra Ferrara di Erbenobili

Il consiglio direttivo dell'Aic (l'associazione imprenditori coratini presieduta da Franco Squeo) ha votato a maggioranza l’elezione di Vincenzo Cifarelli - già consigliere Aic e tra i soci fondatori di Netnews srl, società di comunicazione editrice dei portali LiveNetwork tra cui CoratoLive.it - a direttore dell’associazione.

«Sono grato per la fiducia del consiglio» ha commentato Cifarelli. «Lavorerò per un maggiore coinvolgimento tra gli imprenditori di una città molto importante nel tessuto economico regionale. Dobbiamo fare più sistema e più squadra per portare avanti le istanze delle imprese sui tavoli istituzionali. Molto spesso ci sentiamo abbandonati come imprenditori, per questo creare una costante interazione tra gli attori dell’economia locale è fondamentale per avanzare proposte ed essere a fianco delle istituzioni».

Nel consiglio dell’associazione - nata nel 2001 e che attualmente annovera oltre 150 partite Iva operanti sul territorio di Corato entra anche un nuovo membro: si tratta di Nicoletta Ferrara, amministratrice di Erbenobili srl, azienda produttrice di integratori e rimedi fitoterapici, presente nei mercati di tutta Europa con sedi distaccate in Spagna e in Svizzera.

«Entro con lo spirito di creare sinergie proficue tra le aziende locali, favorirne la formazione continua ed essere a fianco delle imprese per risolvere piccoli e grandi problemi» ha affermato Ferrara. «Fare sistema è una buona pratica, funzionale al rafforzamento delle aziende che hanno scelto di mettere radici a Corato».