Una piacevole sorpresa per operatori e utenti dell'hub vaccinale di via Sant'Elia nella tarda mattinata di ieri. Un'azienda florovivaistica di Corato ha donato fiori colorati ai presenti. Infermiere, dottori ma anche chi era in fila per ricevere la dose del vaccino, hanno ricevuto questo dolce omaggio.

«È la prima volta che vediamo una cosa del genere, ci ha fatto molto piacere», ha detto una delle pazienti. «Un pensiero molto gentile, incoraggiate le persone a vaccinarci», ha aggiunto un'altra signora.

Tra sorrisi e parole gentili, ognuno ha ricevuto il suo fiore colorato, simbolo di speranza e gratitudine. Un piccolo gesto che ha reso l'attesa del vaccino e la fatica degli operatori molto più leggere.