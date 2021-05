Il palazzo del Giudice di Pace s'illumina: l'installazione della Pro Loco per tornare alla vita

Il Palazzo del Giudice di Pace s'illumina. È il messaggio di speranza e rinascita lanciato dalla Pro Loco Quadratum, attraverso un'installazione - dal titolo ripARTEnze - allestita lungo il perimetro del palazzo tra Piazza Sedile e Via Roma. La realizzazione è stata curata dai soci Pro Loco, con il patrocinio gratuito del Comune di Corato.

«Nonostante in questo lungo periodo abbiamo riorganizzato le attività con nuove forme come la digitalizzazione degli eventi, - spiega la Pro Loco - oggi celebriamo la voglia di tornare ad incontrarsi e a sporcarsi le mani, come le mani di quei soci che operano quotidianamente e silenziosamente per la promozione e valorizzazione del territorio, che in questo particolare periodo storico necessita di un rilancio con forza e determinazione».

Le spirali come stadi della vita, con gioie e difficoltà che la contrassegnano nel tempo. Al termine di ognuna vi è una delle parole che compongono la frase augurale. Il bianco, invece, indica la luce e quindi l’insieme di colori.

«Un invito dunque a tornare alla vita a colori, ad amare la bellezza, l’arte e la creatività. Solo quando vediamo la luce, dopo essere stati a lungo al buio, ricordiamo il colore delle cose. Coloriamo la vita!»