Avvisi di cortesia per chi infrange le regole: «Educheranno i cittadini alla civile convivenza»

Da lunedì scorso, su alcuni parabrezza, sono comparsi dei foglietti di carta con l'intestazione del Comune di Corato. Si tratta di avvisi di cortesia, ovvero richiami bonari per chi infrange le regole della strada ma non solo.

In uno di questi c'è scritto: «Sei sicuro di aver rispettato l'attraversamento pedonale?». E ancora: «Rispettare il codice della strada, significa avere rispetto degli altri utenti della strada». Infine: «La polizia locale è cortese... ma non sempre possiamo esserlo».

Ma come funzionano gli avvisi di cortesia e da dove nascono? Si tratta di un Puc, progetto di utilità collettiva. Ne sono attivi diversi in città, Questo in particolare è stato progettato dalla polizia locale e concretizzato dai servizi sociali ed è destinato ai percettori del Reddito di Cittadinanza. Sono loro a girare per la città e a distribuire gli avvisi di cortesia. Ovviamente non possono elevare multe, al massimo possono segnalare l'infrazione alla polizia locale.

Gli avvisi di cortesia non valgono solo per le infrazioni al codice della strada, come soste vietate o su strisce pedonali, vedi il caso che illustravamo prima. Il destinatario può essere anche chi non raccoglie gli escrementi del proprio cane o chi butta i rifiuti. Chi, in sostanza, infrange una di quelle regole che spesso rimangono impunite.

«È un progetto di sensibilizzazione - spiega Giuseppe Loiodice, comandante della polizia locale. - L'intento è quello di educare al rispetto delle regole e alla civile convivenza»,