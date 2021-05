Vaccini, da oggi l'hub aperto tutta la giornata

Smaltite le lunghe code di lunedì scorso, è tornata più tranquilla la situazione nell'hub vaccinale di via Sant'Elìa. Dopo essere stato aperto solo mezza giornata sia lunedì che ieri, da oggi il centro torna ad essere aperto per tutta la giornata. Le persone prenotate - confermano le autorità - possono quindi recarsi regolarmente nella palestra della scuola De Gasperi per la somministrazione del vaccino.