Locali pubblici, come ottenere l'autorizzazione per i dehors. Spazi gratis fino al 30 giugno

Basta una semplice comunicazione per ottenere il rinnovo dell'autorizzazione temporanea all'occupazione di suolo pubblico per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

Con la determina numero 836 del 30 aprile scorso, è stato disposto di rinnovare tacitamente fino al 31 dicembre 2021 le autorizzazioni temporanee all'occupazione di suolo pubblico rilasciate nell'anno 2020 alle attività di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, previa trasmissione per via telematica di una comunicazione di occupazione suolo pubblico per l'installazione di dehors.

Cliccando qui è possibile scaricare i moduli per comunicare il rinnovo dell'autorizzazione o per fare domanda per una nuova concessione.

«Considerate le misure emanate per il contenimento dell'epidemia da Covid 19, l'amministrazione si impegna a snellire e semplificare l'iter burocratico onde consentire l'utilizzo degli spazi pubblici a carattere gratuito fino al 30 giugno 2021» fa sapere il Comune in una nota.

«Un piccolo segnale per consentire una rapida ripresa delle attività e velocizzare la procedura in un momento in cui l'unica possibilità di lavoro per queste attività è solo l'utilizzo degli spazi all'aperto» dichiara l'assessore allo Sviluppo economico, Concetta Bucci.