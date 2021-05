Quarantanove giorni dopo, riecco il mercato. L'arancione, tornato lunedì scorso a colorare la Puglia, ha permesso nuovamente agli ambulanti di riprendere a lavorare. Un sabato nuvoloso ma caldo, che ha portato tanti coratini a popolare l'area mercatale compresa tra via Prenestina e via Casilina.

Nonostante il via vai, dietro i sorrisi di cortesia verso i clienti, tra gli operatori si cela grande timore per il futuro e tanta delusione. «Guarda tutte queste persone, - ci dice uno di loro - passano ma non comprano. Sono usciti per fare qualcosa di diverso, per rivedere qualche amico ma in realtà non hanno l'esigenza di acquistare».

«Se la sera non puoi uscire per il lockdown, non puoi festeggiare, non puoi andare a mangiare una pizza - aggiunge un ambulante che vende abiti da sera e da cerimonia - di sicuro non hai bisogno di un vestito». «C'è chi- spiega un altro - ha imparato ad usare internet e ad acquistare da lì a prezzi competitivi che noi non possiamo sostenere».

Nel video che accompagna il pezzo abbiamo ascoltato tre tra i pochi operatori coratini che, con le loro bancarelle, sono presenza fissa al mercato. Tra gli altri che vengono da Andria, Canosa, Bitonto e Bisceglie, c'è chi ha preferito non parlare ma, a microfoni spenti, ha spiegato che, tra di loro, c'è anche chi si è indebitato e molti non sono riusciti a pagare i fornitori.

Questa terza ondata è stata la più difficile da superare. A differenza della prima, sono pochi i risparmi in cassa e quasi tutti non sono riusciti ad avere ristori dal Governo. «Ci hanno abbandonati», è la frase più ripetuta. Rimane la speranza di tornare nuovamente a vendere come al rientro, l'anno scorso e soprattutto di buttarsi alle spalle - con le riaperture - due anni difficili.