Primo maggio, l'amministrazione comunale: «Lottiamo per risollevarci insieme»

Con una nota l'amministrazione comunale ha rivolto un messaggio alla cittadinanza in occasione del Primo maggio, festa dei lavoratori.

«Lo scorso anno abbiamo celebrato il Primo Maggio in un momento particolarmente difficile per l’intero pianeta frastornato dallo tsunami della pandemia. Abbiamo, in questo tempo, alternato momenti di entusiasmo a sensazioni di ansia e preoccupazione per il futuro incerto.

Oggi, con le dovute cautele e con le evidenti peculiarità, la situazione generale appare in miglioramento, lento ma costante. Questo deve essere il segnale di un cambio di passo nello scenario italiano e cittadino.

Noi, come amministrazione comunale, ci siamo. Siamo insieme a voi, lottiamo per poterci risollevare tutti insieme, senza lasciare indietro nessuno, grazie a quella laboriosità e a quello spirito di sacrificio che da sempre rappresenta la nostra comunità cittadina.

In questa giornata sentiamo innanzitutto di dover ringraziare chi ha lavorato nelle scorse settimane, e continua a lavorare, in maniera incessante per garantire cura, servizi, sicurezza. Quindi, in particolare, ai medici, alle operatrici e agli operatori sanitari, alla protezione civile, alle forze dell'ordine e anche ai volontari delle associazioni.

Ringraziamo le attività commerciali e gli imprenditori che hanno potuto mantenere aperta l'attività e assicurato anche consegne a domicilio. A tutti gli altri lavoratori e le altre lavoratrici giunga l’augurio di poter riprendere, o riaprire, al più presto le loro attività e tornare poco alla volta alla normalità».