Asl: «Calano i contagi e aumenta la copertura vaccinale in provincia di Bari»

​Coronavirus, in Puglia quasi 1.300 nuovi casi e 48 decessi. Tasso di positività al 10%

Cronaca

I decessi: 18 in provincia di Bari, 6 in provincia di Brindisi, 1 in provincia BAT, 10 in provincia di Foggia, 8 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto