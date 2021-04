Ordinanza comunale anti Xylella: lavori nei terreni entro il 10 maggio

Con una ordinanza sindacale emanata oggi, il Comune ha adottato misure precauzionali anti Xylella a tutela delle attività agricole del territorio comunale.

L'ordinanza dispone a tutti i proprietari e/o conduttori di terreni agricoli, nonché ai proprietari/gestori (privati o pubblici, compresi i Comuni) delle superfici agricole non coltivate, aree a verde pubblico, bordi delle strade, canali e superfici demaniali, posti sull'intero agro nel territorio di Corato di effettuare, entro il 10 maggio, lavorazioni consistenti in arature, fresature, erpicature o trinciature volte a tenere il suolo scevro da infestanti per la riduzione delle forme giovanili dell'insetto vettore del batterio Xylella fastidiosa responsabile del "disseccamento rapido dell'olivo"; di utilizzare, sempre allo stesso scopo, per le aree inaccessibili ai mezzi meccanici, il "pirodiserbo" e, in alternativa, solo in caso di impossibilità, trattamenti a base di diserbanti; di sfalciare a raso del suolo o diserbare con pirodiserbo, tutte le superfici composte da strade, piazzali, parcheggi, aree di cantiere, ecc.

È fatto obbligo altresì, di effettuare la pratica della potatura e spollonatura delle piante arboree ospiti al fine di ridurre la vegetazione potenzialmente disponibile per il vettore; assicurarsi, atteso che il trasferimento degli insetti vettori da zone infette a zone indenni può avvenire anche in modo passivo attraverso indumenti, autoveicoli e altri mezzi di trasporto, di non avere insetti sugli abiti; prediligere, per le realizzazione delle aree verdi e destinate a parcheggio, arbusti e/o piante arboree non predilette dal vettore quali conifere, cipressi etc.; prevedere la copertura, con teloni, degli automezzi che trasportano i prodotti agricoli dalle aree infette a quelle indenni.

Il controllo del territorio, finalizzato all'effettiva realizzazione delle attività obbligatorie, sarà realizzato dalla Regione Puglia mediante rilievo aerofotogrammetrico con l'ausilio dei Carabinieri Forestali. La mancata osservanza sarà oggetto, ai sensi del comma 15 del d.lgs.19/2021, di una sanzione amministrativa punita con il pagamento di una somma da mille a 6mila euro».