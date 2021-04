Drive through di Corato, cambiano gli orari. Ecco quando sarà aperto

Cambiano gli orari del drive through di via Silvesti, la struttura comunale in cui la Asl esegue i test molecolari per il rilevamento del Covid. A partire da venerdì 30 aprile, la postazione di Corato sarà aperta il lunedi dalle 15 alle 17; il martedì dalle 8.30 alle 10.30; il mercoledì dalle 8.30 alle 10.30 e dalle 15 alle 17; il giovedì dalle 15 alle 17 e il venerdì dalle ore 15 alle 17.