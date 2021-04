Nuove disposizioni del vescovo D'Ascenzo per i fedeli dopo il passaggio della Puglia in zona arancione. Sono contenute in una comunicazione diffusa dall'Ufficio diocesano di Cancelleria e rivolta alla Chiesa diocesana

Nuove disposizioni del vescovo: «Si valuti la possibilità di riprendere alcune attività in presenza» invia stampa «​Seppur minime, queste aperture, possano agevolare una preparazione più immediata alla ricezione dei sacramenti dell'iniziazione cristiana da parte dei fanciulli e dei ragazzi delle nostre comunità parrocchiali» Attualità di La Redazione Nuove disposizioni del vescovo D'Ascenzo per i fedeli dopo il passaggio della Puglia in zona arancione. Sono contenute in una comunicazione diffusa dall'Ufficio diocesano di Cancelleria e rivolta alla Chiesa diocesana. «Carissimi - scrive Mons. D'Ascenzo - con la revoca delle "zona rossa" e il relativo allentamento delle misure restrittive sul nostro territorio, in armonia con le disposizioni governative, dispongo che i parroci e i responsabili delle diverse realtà ecclesiali (associazioni, movimenti, confraternite...) valutino la possibilità di ripresa di alcune attività e incontri in presenza nel rispetto assoluto delle norme sanitarie e di distanziamento fisico. Si prenda in considerazione l'eventuale utilizzo di spazi aperti deputabili agli incontri programmati, qualora l'ampiezza dei luoghi chiusi a disposizione non garantissero le misure di sicurezza previste. Seppur minime, queste aperture, da gestire con estrema prudenza e illuminato buon senso, possano agevolare, tra le altre cose, una preparazione più immediata alla ricezione dei sacramenti dell'iniziazione cristiana da parte dei fanciulli e dei ragazzi delle nostre comunità parrocchiali. Come già disposto con lettera del 29 gennaio 2021 (prot. n. 028/21/C1), confermo anche per questo anno pastorale la concessione, previa richiesta scritta, della speciale facoltà personale di amministrare il sacramento della Confermazione limitatamente al territorio parrocchiale di competenza. Ribadisco, infine, la sospensione di ogni forma di pietà popolare che comporti una manifestazione esterna della fede».