Via cinque palme da corso Mazzini: tagliati i tronchi degli esemplari malati Copyright: Niccolò Testino

Via cinque palme da corso Mazzini. Dopo quasi 14 anni, cambia il colpo d'occhio della zona di basolato che si affaccia su Palazzo di città. Ieri, infatti, sono stati tagliati gli ultimi resti di cinque piante di cui ormai erano rimasti solo i tronchi. Ora ne rimangono solo altre cinque.

Le due palme più grandi, quelle collocate proprio all'inizio del corso, erano state piantate nel 2007 e avevano sostituito - non senza generare polemiche - i due pini che da tempo affondavano le radici a due passi da piazza Cesare Battisti. Donate al Comune e piantate nell'ambito «della riqualificazione del verde di corso Mazzini, per ingentilire quello scorcio della città» (come spiegò l'allora consigliere comunale e delegato al verde pubblico, Antonio Longo), le palme alla lunga non hanno resistito e sono cadute sotto i colpi dei parassiti. Tanto che lo scorso autunno i vigili del fuoco furono costretti a intervenire per tagliarne le chiome in seguito alla pericolosa caduta di un ramo, fortunatamente senza conseguenze per nessuno.

Ma adesso quali alberi verranno piantati al posto delle palme eradicate ieri?

«Stiamo avviando un rapporto di collaborazione con la facolta di agraria dell'università di Bari per realizzare un censimento, un Piano e un regolamento per la gestione del verde pubblico» spiega Antonella Varesano, assessore alla qualità urbana e all'urbanistica, delega che include anche le politiche per il verde. «Nell'ambito di questa valutazione, sceglieremo le essenze più idonee da mettere al posto delle palme».

Risale invece a quasi cinque anni fa l'abbattimento delle due grandi palme collocate su piazza Cesare Battisti (delimitate dalle panchine circolari in pietra bianca) e mai più sostituite. Nel 2016 l'amministrazione di allora lanciò anche un sondaggio on line per chiedere ai coratini quali essenze preferissero vedere in quel punto, ma alla fine non se ne fece più nulla. Per la cronaca, la scelta dei (pochi) votanti cadde sulla quercia rossa.

Recentemente le due aiuole sono state adottate dall'associazione Luisa Piccarreta ed è probabile che al posto delle palme verranno piantate due querce roverelle.