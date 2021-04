Banchi a rotelle, che fine hanno fatto? A Corato arrivati (e usati) solo qualche decina

Che fine hanno fatto i tanto criticati banchi a rotelle voluti dalla ex ministra all'istruzione Lucia Azzolina? Qualche giorno fa Repubblica rivelava che la metà di quelle che vengono definite "sedute innovative" non erano state ancora utilizzate. Il dato non è ufficiale ma fa riferimento a indiscrezioni raccolte da Repubblica e provenienti dal Ministero.

In tutto sono stati 434.344 i banchi a rotelle acquistati dal Governo. A Corato ne sono arrivati qualche decina. La richiesta da parte delle scuole era facoltativa e, assieme ai banchi a rotelle, era possibile ricevere banchi e sedute normali. Scelta che, invece, quasi tutte le scuole hanno deciso di adottare, chi per ampliare il numero di banchi a disposizione, chi per sostituire i vecchi.

Il Battisti-Giovanni XXIII di banchi a rotelle ne ha ordinati 20. «Sono stati utilizzati all'interno dei laboratori. - spiega la dirigente Pina Modeo - Con i banchi canonici, invece, abbiamo rimodernato le aule di media e primaria». Altri banchi a rotelle sono arrivati a novembre alla Santarella-Cifarelli. La preside Maria Grazia Campione ha fatto sapere che sono stati collocati nelle aule più numerose sabato in vista del rientro in classe di ieri.

30, infine, quelli richiesti e ricevuti dall'Oriani-Tandoi. «Li abbiamo usati in un'aula dedicata, una sorta di auditorium nel quale abbiamo ricavato uno spazio per la classe più numerosa - commenta la dirigente Angela Adduci - Potevamo scegliere e abbiamo preferito 200 banchi normali che sono serviti in entrambe le scuole».