Al via il restauro della casa museo di Luisa Piccarreta, l'associazione si trasferisce

Da oggi l’associazione “Luisa Piccarreta Pfdv” con tutte le sue attività, compresa l’accoglienza dei visitatori, si trasferisce momentaneamente presso l’Istituto delle Figlie del Divino Zelo di Corato. Nei prossimi giorni, infatti, avranno inizio i lavori di restauro della casa museo di Luisa, in seguito all’ottenimento del finanziamento regionale, come ha comunicato la presidente dell’Associazione Enza Arbore al termine della celebrazione del 156esimo anniversario della nascita di Luisa.

Sono previsti interventi di restauro integrato conservativo del piano interrato, del piano terra, primo, secondo e terzo della casa di Luisa, il miglioramento della distribuzione interna degli ambienti, le opere di consolidamento statico, il risanamento del sottofondo dei locali in piano interrato, il rifacimento degli intonaci e delle pavimentazioni, il restauro delle facciate, l’adeguamento degli impianti tecnologici e l’eliminazione delle barriere architettoniche. Saranno inoltre realizzati: un percorso narrativo digitale, un laboratorio tessile virtuale, supporti digitali ai servizi e alle funzioni religiosi nonché contenuti multimediali ad elevato livello di coinvolgimento del fruitore.

I lavori si protrarranno per circa due anni durante i quali la stanza di Luisa con l’esposizione dei suoi arredi e l’attività amministrativa dell’associazione si spostano presso quell’Istituto inaugurato il 7 ottobre del 1928 con il nome “Casa della Divina Volontà” voluto da S. Annibale Maria Di Francia per Luisa Piccarreta. Sant’Annibale, confessore straordinario di Luisa, infatti, volle erigerlo per accogliere la Serva di Dio fra le suore del Divino Zelo e farne un punto di irradiazione della spiritualità della Divina Volontà.

«Essendo questo Istituto il segno tangibile dello stretto legame spirituale fra Sant’Annibale Maria di Francia e Luisa Piccarreta, che vi ha vissuto per ben 10 anni, dal 1928 al 1938, - ha dichiarato la presidente dell’associazione - abbiamo ritenuto che, in fase di esecuzione dei lavori, questo fosse il luogo più idoneo per ospitarci e per accogliere quanti si recheranno a Corato in visita ai luoghi di Luisa».

A tutti coloro che hanno collaborato per il trasloco dei beni e arredi presenti nell’intero stabile, sede dell’Associazione Luisa Piccarreta e nel successivo allestimento presso la nuova temporanea sede, la presidente Arbore ha rivolto il suo più sentito ringraziamento. «Volontariamente, con amore e grande spirito di umiltà e di servizio, imitando Dio, fattosi servo per nostro amore, si sono fatti carico dei bisogni della nostra Associazione e si sono tutti adoperati con slancio e fervore. Mentre l’azione materiale vola via dopo essere stata compiuta, - ha ricordato la presidente Arbore - l’atto interiore, l’intenzione e la scelta espressa liberamente restano in eterno ed è proprio nel Divin Volere che tutti questi nostri atti sono stati compiuti, chiamando Dio ad operare in noi, nella consapevolezza che ogni nostro atto buono ci guida verso l’Atto Unico ed Eterno di nostro Signore, contribuendo così al bene universale».

«Come accade in ogni famiglia (o almeno dovrebbe accadere), anche per i soci dell’associazione di Luisa questo momento difficile e maggiormente impegnativo si è rivelato anche come occasione di condivisione e consolidamento dei legami di fratellanza: ci siamo riscoperti membri di una stessa famiglia, della grande famiglia dei Piccoli Figli del Divin Volere», ha affermato Enza Arbore, auspicando che la famiglia associativa cresca sempre più in unità e amore e che l’amore non si fermi alle parole, ma si esprima anche nel servizio umile e silenzioso.

Citando le parole della Lettera Enciclica “Fratelli Tutti” di Papa Francesco (“Nessuno può affrontare la vita in modo isolato […]. C’è bisogno di una comunità che ci sostenga, che ci aiuti e nella quale ci aiutiamo a vicenda a guardare avanti”), la presidente ha concluso: Mettiamoci al servizio gli uni degli altri, ognuno con le proprie potenzialità e camminiamo uniti insieme per costruire il Regno di Dio.