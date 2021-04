Il coratino Francesco Resta è il nuovo comandante della polizia locale di Briatico

Dalla scrivania di un’azienda importante del territorio, a quella del comando della polizia locale di un piccolo comune calabrese in meno di un mese. Così è cambiata la vita di Francesco Resta, 38 anni, e dal 3 maggio comandante dei vigili urbani di Briatico, cittadina balneare in provincia di Vibo Valentia che s’affaccia sul Tirreno.

Un obiettivo tanto voluto e raggiunto attraverso un concorso pubblico svolto due anni fa e un pizzico di fortuna. «Ho vinto il concorso per la categoria D, - spiega Francesco - come istruttore direttivo di vigilanza, però non era scontato che la prima nomina fosse di comando. Mi ha chiamato il sindaco di Briatico (Lidio Vallone ndr) per conferirmi l’incarico e, dopo non poche riflessioni, ho scelto di accettare».

Francesco si è già recato sul posto per un primo incontro. «Gente eccezionale che mi ha accolto benissimo e con entusiasmo. – racconta – Il sindaco, medico di base già consigliere comunale e assessore provinciale, è una persona molto in gamba e con forte spirito di squadra». Resta guiderà una squadra che vedrà il suo completamento nel corso dei prossimi mesi. «Quello del sottorganico è, purtroppo, un problema largamente diffuso, ma si sta provvedendo a rimpolpare il comando con nuove assunzioni».

Quel che è certo è che non sarà facile. «Superare il concorso è stata già una dura prova. In quel periodo, ho dovuto sottrarre tempo alla famiglia nel fine settimana e qualche ora di sonno per poter studiare.

L’insediamento avverrà il 3 maggio, alla vigilia della stagione estiva che, in paesi come Briatico, significa un forte aumento della popolazione residente e dei turisti. «Non vedo l’ora di cominciare. Ora, davanti a me, c’è un mondo nuovo che ho tanta voglia di scoprire».