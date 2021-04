Monte dei Paschi di Siena investe 10 milioni su Molino Casillo

La Monte dei Paschi di Siena ha finalizzato un’operazione di finanziamento per 10 milioni di euro in favore di Molino Casillo Spa con l’obiettivo di incrementarne il circolante e di fornire un supporto concreto per gli investimenti in corso. Lo rende noto la banca senese.

Il finanziamento è stato garantito digitalmente e in tempi brevi da Sace tramite Garanzia Italia, lo strumento del Decreto Liquidità destinato al sostegno delle imprese italiane durante l’emergenza Covid-19. «Alti standard qualitativi della materia prima, - scrive Mps - rispetto dell’ambiente e valorizzazione del territorio sono gli asset principali di un’azienda che negli anni ha fatto della sostenibilità un principio fondamentale per salvaguardare la natura e rispettare le persone che lavorano nei territori interessati dalle attività di Molino Casillo. La filiera corta, il risparmio di energia all’interno dei 14 stabilimenti e l’attenzione agli sprechi sono alcuni degli strumenti utilizzati per dare concretezza al proprio impegno».

Grazie a un orientamento strategico fondato sulla sostenibilità in senso economico, sociale ed ambientale, dal 2019 l’azienda ha ottenuto la certificazione sulla sostenibilità ISCC plus. Il supporto offerto da Mps mira a consolidare la capacità della Società di sostegno della propria filiera, nell’attesa di una futura ripartenza del Paese ed a conferma l’attenzione della Banca verso il settore agroalimentare

«Il focus sul sud, sul comparto agro-alimentare e sullo sviluppo sostenibile rendono questa operazione di esempio virtuoso di finanza innovativa e responsabile, che costituisce un salto di qualità rispetto al passato ed un riferimento per il prossimo futuro, nel quale ciascuno di noi sarà chiamato ad assumere decisioni di grande impatto strategico», dichiara Pasquale Casillo, Presidente di Casillo Group.