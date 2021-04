Giovanni Riganti: «La macchina della medicina di famiglia è in moto, dateci i vaccini!»

«È in moto la capillare macchina della medicina di famiglia, dateci i vaccini!». La sollecitazione arriva dal dottor Giovanni Riganti, referente dei medici di medicina generale di Corato, e riguarda uno dei tanti fronti di questa campagna vaccinale, ovvero quello dei vaccini somministrati ai più fragili dai medici di famiglia.

«Con i pochi flaconi di vaccino Pfizer messi a disposizione della Medicina generale, nella mattinate di sabato 17 e domenica 18 i medici di famiglia di Corato hanno vaccinato 125 pazienti domiciliari ovviamente non deambulanti» afferma Riganti. «Le dosi sono state preparate nell'hub di Corato con la organizzazione del nostro Distretto Socio Sanitario. Per comprensibili motivi legati alla tempistica della somministrazione domiciliare dei vaccini e nell'attesa dell'arrivo dei flaconi di Pfizer destinati alla medicina generale, il responsabile dell'hub, dott.ssa Iurilli, ha messo a disposizione i flaconi in carico al Dipartimento di Prevenzione.

La collaborazione garantisce sempre risultati migliori. Alle dosi somministrate in questo fine settimana si aggiungono le circa 300 dosi somministrate nei giorni scorsi dai medici di famiglia che hanno deciso di vaccinare presso i propri studi. Attualmente i medici di famiglia che hanno scelto di vaccinare i propri pazienti nella nostra hub sono 24, mentre quelli che hanno optato di farlo nel proprio studio sono 13».

In soldoni: dateci i vaccini e vaccineremo. Le difficoltà legate all'approvvigionamento delle fiale, però, sono ben note. Nonostante questo, dall'avvio della campagna, a inizio mese, i medici di famiglia pugliesi hanno somministrato nell'intera regione 82mila dosi di vaccino.

«Purtroppo le forniture di vaccino ai medici di medicina generale sono legate alle quantità ricevute ogni settimana da Roma» fa sapere la Fimmg, Federazione italiana medici di famiglia. «Per dare un'idea, venerdì scorso ogni medico della Asl Bari ha ricevuto in media solo due flaconi di Pfizer ed ha quindi potuto vaccinare soltanto 12 pazienti. I medici hanno quasi terminato ormai le vaccinazioni domiciliari e stanno chiamando i pazienti a elevata fragilità, ovvero persone estremamente vulnerabili o con disabilità grave».

«A parità di condizione di fragilità, anche in presenza di patologie diverse, le linee guida indicano di dare priorità in base all’età» spiega Nicola Calabrese, segretario Fimmg Bari. «Per esempio, tra due pazienti, uno con scompenso cardiaco in classe avanzata e l'altro con sclerosi multipla la priorità viene data al più anziano dei due. I medici stanno facendo il possibile e l’impossibile per vaccinare tutti i pazienti fragili quanto prima. Speriamo in una ulteriore accelerazione della campagna».

Intanto, dopo lo stop di un giorno e mezzo, riprendono oggi le vaccinazioni nell'hub di Corato.