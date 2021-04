Covid, nuovo picco nelle terapie intensive: in Puglia occupato il 49% dei posti letto

Vaccini, Emiliano scrive a Figliuolo: «Dobbiamo rallentare se non anticipano l'invio delle dosi»

«La Puglia - sottolinea Emiliano - è la terza regione in Italia per vaccini somministrati rispetto a quelli ricevuti. Ciononostante dobbiamo rallentare la nostra velocità di somministrazione per mancanza di vaccini»