Vaccini, Emiliano scrive a Figliuolo: «Dobbiamo rallentare se non anticipano l'invio delle dosi»

«Ho appena scritto al Commissario Figliuolo per ottenere altri vaccini, almeno sino a che non arriveranno i carichi previsti per mercoledì, che ho chiesto comunque di anticipare». Lo comunica su Facebook il governatore pugliese, Michele Emiliano, aggiungendo di aver chiesto a Figliuolo «che la ripartizione dei vaccini venga fatta in parti eguali tra le regioni in base alla popolazione per consentire gli stessi tempi di inoculazione».

«La Puglia - sottolinea Emiliano - è la terza regione in Italia per vaccini somministrati rispetto a quelli ricevuti. Ciononostante dobbiamo rallentare la nostra velocita' di somministrazione per mancanza di vaccini".

«Stiamo portando avanti a pieno ritmo la nostra campagna - prosegue - abbiamo recuperato la riprogrammazione dopo il cambio di regole su Astrazeneca, secondo il piano previsto da Pierluigi Lopalco insieme al dipartimento Salute, le Asl, la protezione civile, i sindaci, le prefetture. Ma da Roma ci chiedono di rallentare perche' mancano le dosi».

«Ringrazio il Commissario Figliuolo per il grande lavoro che sta facendo per noi - evidenzia - spero davvero riesca a farci arrivare un carico supplementare che ci consenta di arrivare a mercoledi' senza troppi disagi, in attesa dei carichi programmati che pero' non sono comunque sufficienti».