"Fermenti in Comune", il progetto comunale "Restare" ammesso alla valutazione per il finanziamento

Passo avanti per il Comune in merito al bando “Fermenti in comune” di Anci Puglia. È stato ammesso senza riserve alla fase di valutazione per il finanziamento, il progetto “Restare”, presentato a seguito di manifestazione di interesse dall’assessorato Città Internazionale e Cultura Giovanile, in partenariato con due enti progettisti di reputazione internazionale, Vision Think Tank di Londra e Fondazione Università Ca’ Foscari di Venezia, insieme alle due associazioni locali, Aic - Associazione imprenditori Coratini e If in Apulia.

Il progetto “Restare” ha, tra gli altri, l’obiettivo di individuare risorse e competenze attraverso lo sviluppo di un osservatorio permanente, che possa monitorare le competenze richieste delle imprese locali per poi integrarle in offerte formative, andando a colmare il gap domanda-offerta lavorativa a livello locale.

«Un’ottima notizia: sono stati più di mille i Comuni ad aver presentato domande ed essere ammessi senza riserve alla fase di valutazione è un traguardo che testimonia la validità del progetto e ci fa capire che sinora abbiamo, in sinergia con gli enti progettisti e con le associazioni coratine, svolto un ottimo lavoro» spiega l’assessore Buonsante. «Ci auguriamo ora di proseguire nel percorso e rientrare tra i 50 comuni che avranno accesso al finanziamento».