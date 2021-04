La storia di Riccardo Mangano è la cover del nuovo numero de Lo Stradone, da oggi in edicola

Due mani su sfondo nero tengono in mano una fotografia. Sono le mani di Rossella Mangano, figlia di Riccardo, l'uomo ritratto nella foto. È stato lui il primo coratino a essere infettato e a morire di Covid. La storia drammatica del contagio, dello sciacalaggio e degli ultimi giorni di Riccardo sono stati raccontati da Rossella a Giuseppe Cantatore. È questa la cover story del nuovo numero de Lo Stradone, in edicola oggi.

A seguire l'intervista ad un'altra figura importante di questo anno di Covid per la nostra città. Michele Zitoli, ispettore superiore del Coc, ha vissuto la pandemia in trincea. Attraverso l'intervista raccolta da Marianna Lotito, uno spaccato della gestione dell'emergenza, dai primi casi alla campagna vaccinale ancora in corso.

Tra le storie che vanno assolutamente lette c'è quella scritta da Stefania Leo. Il protagonista è Ray, uomo che non riusciva ad accettarsi in un corpo femminile e che ha dato via alla sua transizione. Una scelta non facile: Ray ha avuto a che fare con episodi di bullismo e con la difficile accettazione da parte degli altri.

Aree verdi e aree giochi: ce ne siamo occupati in questo numero con un'intervista ad Antonella Varesano, assessore alla qualità urbana e all’urbanistica del Comune di Corato, che ci spiega la sua visione di città green e quali sono gli interventi presenti e futuri per rendere la nostra città tale. Con un fotoracconto, invece, abbiamo segnalato la carenza cronica di giostre e spazi per i più piccoli in centro.

Cento anni fa nasceva Natale Pisicchio, sindacalista e deputato e capostipite di una famiglia che si è dedicata alla politica anche attraverso Pino e Alfonso. Francesca Maria Testini ne ripercorre la storia, anche attraverso i ricordi dei figli. La stagione del basket è al giro di boa e noi abbiamo confezionato un almanacco dedicato alle due società in campo: il Basket Corato e la Nuova Matteotti.

Questo e molto altro su Lo Stradone di aprile/maggio in edicola o tramite abbonamento (per info 080.8983954 o messaggio whatsapp al numero 389.21.70.180). Con 2 euro e 50 in più rispetto al prezzo di copertina uno dei libri della trilogia di Pasquale Tandoi dedicata al fascismo: "Corato in camicia nera".