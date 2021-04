L'imprenditore Nicola Maldera in Serie C: è il nuovo vicepresidente del Bisceglie

No, non è Giuseppe Maldera il nuovo volto nell'organigramma del Bisceglie Calcio di Serie C. Il presidente del Corato è saldamente al timone dei neroverdi. Si tratta di Nicola Maldera, anche lui imprenditore ma nel settore agricolo (e non solo) il neo vicepresidente dei nerazzurro stellati.

A darne notizia il club attraverso una nota stampa. Maldera è stato presentato domenica scorsa ed era già in tribuna per assistere alla vittoria del Bisceglie con la Virtus Francavilla. «Ho portato fortuna», sorride. Come riporta il comunicato, Nicola Maldera è titolare di una piccola holding. Il gruppo Maldera, attraverso il marchio Oleificio Sannicola, è leader nella trasformazione e commercializzazione di olio extra vergine di oliva. La società si occupa anche della distribuzione di prodotti fitosanitari attraverso i punti vendita a marchio Olifarm.

«Ho scelto di entrare a far parte della società perché sono almeno vent'anni che lavoro su Bisceglie e qui mi conoscono tutti, ho tanti amici. Inoltre la Serie C, un campionato nazionale, è una vetrina importante». Fanno parte del gruppo Maldera anche le controllate EdilMaldera Costruzioni e Villa Griffi che operano nel mercato immobiliare e turistico con importanti acquisizioni immobiliari sul territorio nazionale ed in particolar modo nella città di Bisceglie.

Sebbene per lui sia la prima volta come dirigente di una squadra di calcio, ha sempre avuto un certo feeling con il pallone. «Ho giocato a calcio e continuo a farlo. Nel 1991 ho inaugurato un centro sportivo che continua ad esistere ancora oggi. Sì, quella del calcio è una passione che dura da tempo».