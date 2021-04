Tanta affluenza e disagi, questa mattina, all'hub di via Sant'Elia. Dalle prime ore del mattino numerose persone si sono messe in fila all'esterno della palestra della scuola De Gasperi per la somministrazione del vaccino.

L'affluenza massiccia ha generato disagi tra gli utenti prenotati, molti dei quali costretti ad aspettare anche tre ore. Diverse le segnalazioni e le proteste, in particolare riguardo le modalità d'accesso. All'inizio si è deciso di vaccinare in ordine d'arrivo, consegnando agli utenti numeretti eliminacode. Dalle 11 circa in poi, invece, gli utenti sono stati chiamati in base all'orario di prenotazione.

La coda che si è venuta a creare all'esterno dal plesso è stata determinata anche all'allestimento di una tensostruttura da parte dell'Esercito Italiano nel cortile della scuola in cui è ubicato l'hub vaccinale. Il tendone potrà essere utilizzato dagli utenti in attesa e sarà disponibile già questo pomeriggio.

Ancora esiguo il numero delle persone di 78 e 79 anni che, come stabilito dalla Regione, si sono presentate senza prenotazione: fino alle 13 erano 22. Nell'intera giornata di ieri, invece, sono state 9.