Sono stati consegnati sabato mattina i test antigenici che serviranno a svolgere attività di screening nelle scuole. L'iniziativa, promossa dall'Aic - che ha materialmente donato i tamponi - e condivisa dall'amminstrazione comunale tramite un protocollo d'intesa, sarà un esperimento pilota che partirà dalla Tattoli-De Gasperi e, col tempo, si estenderà anche alle altre scuole.

Con i test si partirà giovedì e venerdì. Sarà sottoposto a tampone tutto il personale scolastico, dai docenti al personale Ata, fino agli alunni autorizzati dai genitori. I test saranno effettuati e processati da laboratori privati autorizzati - individuati in piena autonomia dall'Aic in qualità di finanziatore - i quali, in caso di positività, allerteranno subito l'Asl per il consueto iter procedurale.

Alla consegna hanno partecipato il sindaco De Benedittis, l'assessore alle politiche educative, Beniamino Marcone, l'Aic e la dirigente Maria Rosaria De Simone.