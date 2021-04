Vaccini per i nati nel 1942 e 1943: in farmacia è possibile modificare la sede da Ruvo a Corato

Dai ieri è possibile modificare la sede per la somministrazione del vaccino per tutti i nati nel 1942 e 1943 che nei giorni avevano confermato la propria adesione sul portale "La Puglia ti vaccina", ricevendo come sede per la vaccinazione il palazzetto di Ruvo e non l'hub di Corato.

Lo fa sapere il Comune di Corato in riferimento a quanto accaduto nelle prime giornate di apertura delle adesioni, quando il punto vaccinale coratino non era stato ancora inserito negli elenchi Asl.

«I pazienti nati nel 1942 e nel 1943 per i quali risultava un’errata prenotazione della vaccinazione a Ruvo Di Puglia possono recarsi in farmacia per stampare un nuovo foglio di prenotazione con l’orario e la data corretti per l’Hub Vaccinale di Corato» spigano da Palazzo di città. «Le nuove date - viene precisato - possono non coincidere con quelle della vecchia prenotazione per Ruvo».