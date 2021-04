Elettrodotto della 167: nel 2024 i lavori per lo spostamento dei tralicci. Dureranno tre anni

Avvio dei lavori nel 2024. Conclusione tre anni più tardi, nel 2027. È la road map tracciata da Terna per la ricostruzione della linea elettrica a 150 kV Corato-Bari TE che include il rifacimento dell'elettrodotto Corato-Bari industriale 2. Ovvero la linea che, da anni e ancora oggi, taglia in due la popolosa zona 167, svettando sulle teste di migliaia di residenti.

Il progetto prevede la realizzazione del nuovo elettrodotto aereo a 150 kV, lungo circa 36 km, tra la cabina primaria di Bari Industriale 2, ubicata nella zona industriale del comune di Modugno, e la cabina primaria di Corato, con la dismissione dell'attuale linea elettrica di lunghezza analoga a quella del nuovo elettrodotto.

Per quanto riguarda il territorio di Corato, i tralicci verranno eliminati dalla periferia a Sud della città e spostati in quella che è stata ribattezzata la "zona cuscinetto". Si tratta di un lembo di territorio ubicato verso via Castel del monte, poco lontano dal centro abitato, nel quale però non mancano case, aziende e luoghi di interesse storico.

L'indicazione dei tempi necessari per i lavori è contenuta nel Piano di sviluppo 2020 di Terna che fornisce un quadro dettagliato sullo stato di avanzamento degli interventi di sviluppo nel Centro Sud. «La ricostruzione della linea a 150 kV Corato-Bari TE - si legge nel documento - è necessaria per garantire il funzionamento in condizioni di sicurezza della rete a 150 kV nell’area a nord di Bari in presenza della nuova stazione di trasformazione». Lo spostamento dell'elettrodotto rientra in un'opera più ampia che coinvolge buona parte del territorio dell'entroterra a Nord di Bari. I primi lavori sono iniziati nel 2014 e sono terminati ad ottobre 2019. Il totale completamento dell'opera avverrà nel 2030.

Se le tempistiche saranno rispettate, l'elettrodotto sarà quindi trasferito dalla sua attuale sede quasi vent'anni dopo l'avvio dell'iter per lo spostamento. Un periodo decisamente lungo e tortuoso nel quale è successo di tutto.

Era infatti il 2008 quando l'allora sindaco Perrone firmò l'accordo con Terna per lo spostamento dei tralicci. Il tempo stimato era di tre anni. Dieci anni più tardi, nell'ottobre 2018, il sindaco Massimo Mazzilli e il dirigente di Terna, Adel Motawi, sottoscrissero invece il protocollo d’intesa fra Comune e Terna in cui vennero definiti il tracciato e le caratteristiche della nuova linea elettrica.

Nel mezzo, la lunga battaglia condotta dai comitati cittadini per ottenere l'interramento della linea elettrica che invece continuerà ad essere esclusivamente aerea. La questione è spesso approdata in consiglio comunale, l'ultima volta per approvare il testo degli “Accordi associati all’elettrodotto 150 kV Corato - Bari industriale 2”.

Nel 2019 è poi arrivato anche il parere positivo per la procedura di Valutazione Impatto Ambientale.