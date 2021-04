Lunghi catenacci e gli strumenti di lavoro esposti in bella vista fuori dal salone. L'ingresso, tappezzato da volantini che riportavano l'articolo 4 della Costituzione. Un gesto di protesta, quello di Angela Quatela, titolare di un attività di hairstyling, sua madre Luciana e le sue collaboratrici. «Il nostro è un lavoro sicuro» spiegano e chiedono di poter tornare presto a lavorare.

In città diversi parrucchieri e barbieri hanno aderito a #ioapro, protesta civile e silenziosa, alzando le loro saracinesche a metà. Davanti all'ingresso dell'attività era presente anche il sindaco Corrado De Benedittis che ha voluto mostrare vicinanza nei confronti della categoria e, in generale, di tutte le attività commerciali.

«Il sindaco è sempre vicino ai cittadini quando rivendicano diritti importanti come quello del lavoro. Nei giorni scorsi ho scritto al presidente nazionale dell'Anci e al Prefetto di Bari per rivedere il sistema chiusure. Chiediamo che le nostre città tornino progressivamente a essere agibili e a vivere».

«Dico a tutti i commercianti, rimaniamo uniti e capiamo quali strategie migliori mettere in campo per esercitare la giusta pressione e dare sicurezza alle istituzioni in modo tale da poter riaprire»