Parco comunale, che affluenza in zona rossa. Il sindaco: «Non lo chiuderò»

Da tempo il parco comunale non era frequentato come nelle ultime settimane. Complice la zona rossa, l'unico vero polmone verde della città è diventato un luogo dove poter fare attività fisica, passeggiare e godere di un po' di natura, soprattutto nel tardo pomeriggio, dopo il lavoro.

Tralasciando le condizioni del parco, che necessita senz'altro di corposi interventi, ci si è chiesto se sia o meno opportuno mantenerlo aperto in questo periodo di restrizioni. Nei giorni scorsi, sui social, hanno fatto capolino le foto del grande parcheggio a fianco, pieno di auto. Mentre a Pasqua è stato poco frequentato, a Pasquetta i coratini sono tornati a popolarlo.

«Non lo chiuderò», ha scritto il sindaco, Corrado De Benedittis, qualche giorno fa. «Lo faccio, in primo luogo, per le famiglie con persone autistiche che ne hanno vitale bisogno. Lo faccio per i tanti giovani, uomini e donne, che con educazione e rispetto delle regole, stamattina (il 2 aprile ndr) ho incontrato mentre correvano, passeggiavano o si allenavano. Lo faccio per tante famiglie che senza creare assembramenti vanno a far giocare un po' i bimbi e le bimbe. Lo faccio per preservare un minimo di normalità di cui c'è ormai profondo bisogno».

«Chiedo però a tutti e tutte senso etico di responsabilità e prudenza. - continua il primo cittadino - Il presidio delle forze dell'ordine sarà presente, in divisa e in borghese. Chi violerà le regole sul distanziamento sarà sanzionato con € 400 di ammenda. Cerchiamo di essere una città degna di questo nome».

Con l'aumento dell'affluenza c'è stato anche un incremento di controlli da parte della polizia locale, come richiesto dal sindaco. «In base alla disponibilità di personale - spiega il comandante Loiodice - effettuiamo controlli al parco anche attraverso l'utilizzo delle telecamere di sorveglianza».

«Non so se la nostra presenza funga da deterrente ma abbiamo constatato che la stragrande maggioranza delle persone osserva tutte le misure anti covid: indossa le mascherine, fa attività fisica o passeggia a distanza e utilizza il gel disinfettante. Anche coi ragazzi si riesce tranquillamente a dialogare».

Negli ultimi giorni, all'interno del parco comunale, la polizia locale ha comminato 4 multe. «Non tutti si comportano bene ma queste persone rappresentano la minoranza. Sarebbe un peccato che per pochi elementi vengano penalizzati tantissimi coratini che stanno avendo un alto senso di responsabilità».