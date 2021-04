La Pasqua del Rotary: pasti donati alla Caritas per le famiglie in difficoltà

“Bisogna agire con lo stile del samaritano, che comporta lasciarmi colpire da quello che vedo, sapendo che la sofferenza mi cambierà, e devo impegnarmi con la sofferenza dell’altro”.

È proprio nello spirito caritatevole di queste parole, pronunciate recentemente da Papa Francesco, che il Rotary Club Corato ha deciso di consegnare in occasione della Santa Pasqua un aiuto concreto alle famiglie in difficoltà nell’attuale crisi alimentare.

Il 5 aprile quindi, attraverso la consegna del Service di Raggruppamento Zona 6, il Rotary Club Corato intende aprirsi all’altro attraverso il valore della solidarietà e consegnerà alla Caritas Diocesana dei pasti in favore di famiglie in difficoltà.

«La pandemia e le restrizioni imposte dal Governo non fermano l’impegno del Club coratino in favore dei concittadini che versano in uno stato di grave indigenza e necessitano del nostro aiuto» commenta Michele Rainone, presidente del Rotary Club Corato per l’anno 2020-2021.

«Grazie a tale impegno, il Club ha destinato il service “Insieme per una Pasqua di Solidarietà” a favore delle famiglie coratine in difficoltà, per venire incontro alle loro necessità fondamentali. Da oltre un anno la pandemia ha stravolto profondamente le nostre vite, modificato le nostre abitudini, accentuato il divario tra chi ha tanto e chi non ha nulla. La pandemia ha messo a nudo le nostre fragilità e ci ha indicato che non siamo invulnerabili ma siamo legati gli uni agli altri e mai come in questo drammatico frangente abbiamo l’obbligo morale di farci carico e aiutare chi resta indietro. Il Rotary, da sempre molto attento alle necessità degli ultimi in tutto il mondo, che di recente aveva già realizzato diverse iniziative concrete a favore della nostra comunità, si distingue per l’impegno costante della sua azione umanitaria e di solidarietà».

“Lavorare per il bene delle persone,di ciascuna persona e insieme per il bene della comunità è il modo migliore per realizzare il bene comune”.