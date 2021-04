Un'altra Pasqua surreale si avvicina. Anche quest'anno le processioni non attraverseranno le strade della città a causa delle stringenti misure per contenere la pandemia. Oggi la Passione, le croci, sono diventate altre: la lotta alla pandemia che sta sfiancando medici, operatori sanitari, ma anche e soprattutto chi è costretto a chiudere per via delle varie restrizioni.

La celebrazione del Venerdì Santo è così affidata alle lenzuola bianche esposte sui balconi - che rappresentano il sudario - drappate con un segno nero. E ancora, lumini e piccoli altari, costruiti davanti ai portoni di case e condomìni, come quelli che già da ieri sono apparsi in via Cesare Pavese e via Nicola Salvi. Una tradizione diffusa in diverse zone della Puglia e che a Corato continua a resistere. Inviate le vostre immagini a CoratoLive.it tramite WhatsApp al numero 389.2170180.