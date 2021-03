«Abbandonati e uccisi dallo Stato. Ci state togliendo anche la dignità!». Poi, l'hashtag #capriespiatori. Frasi eloquenti, scritte su dei cartelli comparsi ieri mattina su diverse saracinesce abbassate e sulle vetrine di alcuni negozi rimasti aperti in città.

«Una protesta silenziosa» spiega Sabrina Urbano, portavoce dell'iniziativa e titolare di due negozi d'abbigliamento: uno rimasto aperto perché si occupa di articoli per l'infanzia, l'altro chiuso. «Siamo stati ispirati dai movimenti nati ad Andria e in altre parti d'Italia. Oggi le nostre sono rivendicazioni pacifiche ma, con ulteriori chiusure, il tenore delle proteste potrebbe cambiare».

I commercianti - sono decine a Corato che hanno aderito all'iniziativa - chiedono una maggiore tutela da parte del Governo dopo l'ennesima chiusura che potrebbe protrarsi anche dopo Pasqua. «Abbiamo chiuso per tutelare la salute di tutti - continua Sabrina - e nonostante questo abbiamo continuato a pagare le tasse che superano ormai i nostri introiti. Non ce la facciamo più, molti di noi sono stati costretti a indebitarsi chiedendo aiuto alle banche».

Anche per quanto riguarda i ristori mancano garanzie. «Avere i ristori è quasi impossibile - spiega Vito Scarcelli, titolare di un negozio di abbigliamento - perché verranno erogati a chi ha subito perdite rispetto al 2019 almeno del 33%. Per molte categorie, come la mia, il 2019 è stato un anno molto difficile. Quindi in tanti non riusciranno a rientrare in questa soglia. Qui chiuderemo perché non ce la facciamo più e molti miei colleghi hanno già chiuso».