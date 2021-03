Anche a Corato arriva TooGoodToGo, l'app antispreco che ridà dignità al cibo invenduto

Vi sarà apparsa tra le pubblicità sui vostri smartphone o ne avrete sentito parlare nel servizio curato da Le Iene. TooGoodToGo, l'app antispreco che si pone l'obiettivo di restituire dignità al cibo invenduto, combattendo così gli sprechi alimentari, continua a prendere piede in Italia e, da un paio di mesi, è possibile utilizzarla anche a Corato.

Sono tre, per il momento, le attività con sede nella nostra città che hanno aderito all'app creata nel 2015 in Danimarca. In tutta Italia ce ne sono quasi 12.000. La questione dello spreco alimentare è diventata negli ultimi anni di forte attualità, tanto che dal 2014 è stata istituita una giornata dedicata al tema (il 5 febbraio). Secondo l’Osservatorio Waste Watcher quasi 2 milioni di tonnellate di cibo all'anno vengono buttati in Italia per un costo nazionale di 10 miliardi di euro. Il trend negativo - sempre citando l'Osservatorio - si è invertito nel 2020. Rispetto al 2019 c'è stata una riduzione dello spreco del 11.6%, alla quale sta contribuendo anche l'app.

Come funziona TooGoodToGo? Per il cliente è molto semplice. Basta registrarsi, prenotare il box scelto dal negozio preferito e andarlo a ritirare all'orario stabilito, ad un costo di molto inferiore. Il contenuto della scatola è a sorpresa, ovvero sceglie il negoziante cosa metterci. Si tratta di cibo invenduto ma ancora buono come conferma Rossella che ha provato il servizio: «Ne sono rimasta veramente entusiasta. In primis per aver contribuito ad una causa così importante, poi perché il cibo era ottimo e prelibato.Il tutto molto conveniente dato il rapporto qualità-prezzo».

E per i negozianti, qual è il responso? Alì, titolare di una nota pizzeria del centro, è stato il primo a Corato ad aderire a TooGoodToGo. «Un'amica mi ha mandato il link, ho contattato l'azienda e molto rapidamente mi hanno inserito tra i negozianti. L'ho fatto perché credo molto nell'obiettivo dell'app. L'invenduto cerco di portarlo a casa e consumarlo ma non è sempre possibile, così cibo di ottima qualità va sprecato».

«Mediamente preparo una box al giorno, ci sono giorni in cui non abbiamo niente da offrire e altri in cui preparo più di una box. Nel giro di un'oretta sono già tutti prenotati».

«È anche un modo per farsi conoscere», spiega Francesco Ferrante, tranese, che da poco ha aperto una rosticceria sull'extramurale. «Sono aperto da 3 mesi e, con le box faccio assaggiare la mia cucina». Il margine per il negoziante è basso, una buona percentuale va all'app.

«L'app è molto utilizzata dai giovani - continua Francesco - e riesco a darle tutte via. All'interno inserisco prodotti che ho preparato massimo la mattina stessa. Perché è importante ridurre lo spreco ma è anche importante dare al cliente un prodotto sano».

«Sono contenta che anche a Corato, oltre che in Italia sia approdata questa app. - conclude Rossella - Ho viaggiato all'estero e in alcune esperienze ho notato con sorpresa dei posti che a fine orario di lavoro poggiavano pacchi imbustati nelle vicinanze in modo che chi volesse ne potesse usufruire. Questa app è di sicuro un buon passo verso la sostenibilità».