Loiodice nominato comandante della polizia locale. Sulla pandemia: «Città più consapevole ma stanca»

Al di là del grado, negli ultimi anni è sempre stato il riferimento principale del Comando. Ora, alla sostanza, si è aggiunta anche la forma. Dopo diverso da tempo trascorso da vice, l'amministrazione comunale ha infatti formalmente conferito a Giuseppe Loiodice l'incarico di comandante della polizia locale di Corato. Il decreto, firmato dal sindaco De Benedittis, porta la data del 24 marzo.

Loiodice, quindi, continuerà a guidare il Corpo di polizia locale che - nonostante le grandi difficoltà di organico - ha profuso un grande sforzo soprattutto durante la pandemia. Un anno difficile, come per tutti, del resto, di cui il comandante traccia un breve bilancio.

«Un anno fa eravamo disorientati e increduli rispetto alla situazione che stavamo vivendo. Oggi ci troviamo di fronte una città più consapevole, ma nella gente c’è tanta stanchezza» afferma Loiodice. «Ci siamo bardati con tute e mascherine e siamo andati nelle case delle persone contagiate, lì dove nessuno voleva entrare. Abbiamo rischiato, ma era impossibile comportarsi diversamente. Gli interventi più delicati, però, sono quelli nei confronti dei commercianti: ci chiedono comprensione e noi cerchiamo di far rispettare le norme provando anche a metterci nei loro panni».

In questi mesi complicati, alcuni momenti sono stati più difficili di altri. «A novembre cinque nostri agenti sono risultati positivi» prosegue Loiodice. «I contagi ci hanno tolto risorse importanti proprio nel momento in cui dovevamo garantire la nostra presenza sul territorio. Siamo riusciti a compensare questo vuoto con tanti agenti che hanno svolto doppi turni ogni giorno. Eseguiamo i controlli in stretta collaborazione con le altre forze dell’ordine, ma occorre anche tanto senso di responsabilità da parte dei cittadini. Senza, non si va da nessuna parte».