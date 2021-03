Spostamenti in città: meno traffico nel weekend in zona rossa, ma è +198% rispetto al lockdown 2020

A una settimana dall’inizio del nuovo lockdown (zona rossa) in molte regioni italiane, le misure restrittive previste dal Governo per contenere la pandemia continuano a incidere sugli spostamenti ma con impatti differenti a seconda dei territori presi in esame. In Italia durante la settimana si è assistito a una complessiva diminuzione dei movimenti nelle regioni rosse rispetto alla settimana precedente e alla normalità pre-Covid con qualche eccezione. Nonostante ciò nessuna regione registra cali paragonabili al lockdown di marzo/aprile/maggio 2020 e il numero di spostamenti è ancora più che doppio in rispetto a quel periodo.

Grazie a quanto rilevato da "City Analytics - Mappa di mobilità” - di Enel X e HERE Technologies - è possibile stimare la variazione degli spostamenti e dei chilometri percorsi dai cittadini sul territorio nazionale, regionale, provinciale e comunale attraverso i dati di geolocalizzazione. Tra i territori passati dal giallo al rosso, la regione rossa su cui risulta aver inciso di meno lo stop del Governo è la Puglia, con un incremento dell’1% di spostamenti rilevati ieri rispetto alla settimana precedente e un -15% rispetto periodo pre-Covid, e comunque +131% rispetto al lockdown del secondo trimestre del 2020.

I dati su Corato. La zona rossa ha influito sulla limitazione degli spostamenti ma non quanto il lockdown del 2020 e principalmente nel weekend. I dati parlano chiaro, rispetto all'ultima domenica in zona gialla (15 marzo), questa domenica c'è stato un decremento del 41%. Rispetto alla media ponderata del periodo del primo lockdown (è preso in considerazione il lasso di tempo che va dal 22 marzo al 5 maggio) l'incremento è del 198%.

Analizzando i dati degli altri giorni della settimana mercoledì 17 e giovedì 18 marzo hanno fatto registrare un numero maggiore di spostamenti rispetto a mercoledì 10 (+56%) e giovedì 11 marzo (+67%), quando eravamo in zona gialla. Modesto l'incremento di martedì 16 e venerdì 19 rispetto ai corrispettivi della settimana prima. Nel weekend, tutti a casa.

Da gennaio i giorni in cui si è registrato l'aumento più importante rispetto al lockdown del 2020 sono stati San Valentino (+443%) e domenica 14 marzo (+403%), l'ultima senza restrizioni e con i ristoranti aperti a pranzo.