Covid, l'Aic: «Pronti a trasformare le nostre aziende in hub vaccinali»

L’Aic, associazione imprenditori coratini, apre le porte alla campagna vaccinale anti-coronavirus e accoglie il piano del generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l’esecuzione della campagna vaccinale nazionale.

«L’Associazione imprenditori coratini, con la sua rete di imprese, è pronta ad accogliere il progetto nazionale di trasformare le aziende in hub vaccinali per permettere ai propri dipendenti e a tutta la popolazione, il più rapido accesso ai vaccini - spiega il presidente AIC Francesco Squeo - riorganizzando gli spazi dei locali aziendali per ospitare i centri di raccolta a disposizione di quanti desiderano vaccinarsi. Abbiamo già avuto la disponibilità di molte aziende del terriotorio».

Da oltre vent’anni, l’Aic è presente sul territorio pugliese come espressione unitaria dell’importante tessuto aziendale coratino che annovera al suo interno circa duecento realtà imprenditoriali, piccole e grandi, inserite nei principali settori economici: agricoltura, artigianato, commercio, industria, servizi. La vocazione a creare sinergie organiche e a “fare rete” è confermata anche in tempi di pandemia.

«L’opportunità di snellire l’iter e garantire il vaccino ai numerosi dipendenti delle aziende locali, alle loro famiglie e a quante più persone possibili - insiste Squeo - non può che favorire la ripresa economica del Paese che già a livello nazionale si sta mobilitando per allestire sempre più centri di vaccinazione. L’apertura di Confindustria alla creazione degli hub anti-Covid all’interno delle aziende del territorio nazionale è infatti una proposta che può estendersi alle sovrintendenze regionali. Per questo l’Aic, ancora una volta, è presente all’appello e pronta a candidarsi per mettere a disposizione gli ambienti industriali, riconvertendoli secondo le istanze del piano del generale Figliuolo».

Nei prossimi mesi, quando la disponibilità dei vaccini sarà più ampia e si dovrà far fronte alla crescente domanda della popolazione, l’impegno Aic nella campagna anti-coronavirus potrà quindi dare un contributo fondamentale alla ripresa in ambito locale agevolando, con tutte le altre grandi realtà del Paese, l’impulso alla ripartenza dell’intero sistema socioeconomico.