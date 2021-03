Giuseppe, coratino a Londra: «Qui meno polemiche e più fiducia in AstraZeneca. Mi vaccinerò»

AstraZeneca sì, AstraZeneca no. Ieri l'Ema si è pronunciata sul vaccino definendolo sicuro ed efficaco, permettendo così all'Italia di far ripartire a pieno regime il piano vaccinale già da oggi. In Gran Bretagna, patria del vaccino contestato, "partorito" nei laboratori di Oxford, il primo ministro Boris Johnson ha ribadito di avere fiducia nel vaccino AstraZeneca.

Il dibattito è vivace, a seguito degli sporadici casi di trombosi post-vaccino, ma meno esasperato rispetto al nostro Paese. «La stampa sta ponendo meno enfasi sui rischi legati alla somministrazione del vaccino rispetto all'Italia (o l'Europa in generale), pertanto la popolazione sembra essere più propensa a sottoporsi all'AstraZeneca», dice Giuseppe Miccoli, architetto coratino 33enne, di casa a Londra.

«La mia opinione personale è che i rischi derivanti dalla somministrazione del vaccino sono minimi rispetto ai vantaggi che se ne possano ottenere sia a livello personale, con la riduzione del rischio di contrarre il Covid, anche nella sua forma più grave, che a livello sociale per il raggiungimento dell'immunità di gregge».

Intanto in terra d'Albione la campagna vaccinale prosegue spedita. Quasi 26 milioni di britannici hanno già ricevuto la prima dose, mentre 1 milione e 800mila sono le seconde dosi somministrate. La maggior parte con AstraZeneca. «In generale, - commenta Giuseppe - il fatto che l'Inghilterra sia una delle nazioni che ha approvato con grande velocità i vaccini e dunque avviato la campagna di vaccinazione in anticipo rispetto agli altri stati Europei, è stato percepito come un grande traguardo, rafforzando il supporto al premier Boris Johnson e alla sua posizione pro-Brexit». E gli inglesi sembrano molto contenti di vaccinarsi. «Anche qui come in tutte le nazioni c'è una parte della popolazione no vax, ma non sembrerebbe avere lo stesso peso sociale come in Italia o in Francia».

Oltre a essere architetto, Giuseppe insegne all'università ma per lui l'appuntamento con il vaccino è rimandato a tarda primavera, a differenza del nostro Paese che sta vaccinando tutti gli operatori della scuola. In questo momento, nel Regno Unito, sono pronti con la prima dose per la fascia d'età che va dai 50 ai 59 anni.

«Conosco alcune persone - dice Giuseppe - che hanno ricevuto la prima dose del vaccino AstraZeneca. Sono state contattate dal Sistema Sanitario Nazionale e si sono recati in uno dei centri cittadini, dove sono stati sottoposti al vaccino con attese relativamente brevi e senza particolari effetti collaterali. Io? Quando sarà il mio turno mi sottoporrò al vaccino. Senza dubbio».