Organico comunale, De Benedittis: «Quest'anno ci saranno 21 nuove assunzioni»

Ventuno nuove assunzioni nel 2021 con tre nuovi dirigenti che guideranno i settori vacanti. Nella conferenza stampa tenutasi questo pomeriggio, il sindaco Corrado De Benedittis ha illustrato il piano assunzionale previsto dal Comune per i prossimi anni che darà nuova linfa alla macchina amministrativa, fortemente sotto organico.

«Il nostro Comune è in affanno rispetto ad una carenza in tutti settori - esordisce De Benedittis - dalla polizia locale agli uffici. Questo è un problema che spesso non si vede ma la nostra macchina comunale si è svuotata, anche a causa di "Quota 100" che ha favorito i pensionamenti».

«Nel 2021 saranno 21 i nuovi assunti: 7 vigili urbani e 14 per il personale amministrativo e i dirigenti. A proposito di dirigenti, lo scorso ottobre, quando ci siamo insediati, ce n'era solo uno. Nel corso dell'anno passeremo progressivamente da 1 a 4 dirigenti (si aggiungeranno quelli di settore tecnico, ragioneria e amministrativo). Nel 2022 avremo anche il quinto dirigente che completerà l'organico e continueremo ad assumere nuovo personale».

Per le assunzioni la legge obbliga, prima di indire bandi di concorso, ad attivare le procedure di mobilità, quindi a scorrere le graduatori per dipendenti che vengono da altri Comuni, per poi attingere alle graduatorie dei concorsi. «È nostra intenzione bandire concorsi pubblici - spiega il sindaco - e ne daremo notizia quando saremo pronti. Per quanto riguarda il mondo giovanile, si apre una porta, un'opportunità che bisogna cogliere. Sarà un concorso che punterà su competenze e professionalità».

A spiegare come si è arrivati a questo piano assunzionale è intervenuto l'assessore alla gestione delle risorse finanziare, Adriano Muggeo. «Quando ci siamo insediati, il commissario prefettizio aveva approvato l'assunzione di 15 unità. Negli ultimi anni, mancando un dirigente titolare al servizio finanziario, si è lavorati sull'ordinarietà ed è quindi mancata la strutturazione di un bilancio in prospettiva. Il tetto finanziario disponibile per le assunzioni non era stato sfruttato appieno ma non siamo riusciti a intervenire nel 2020. Abbiamo studiato tutte le possibilità - grazie anche al supporto della dottoressa Leone, arrivata in convenzione con il Comune di Bitritto - e abbiamo aggiornato il bilancio che ci porterà ad assumere 21 nuovi dipendenti».

«C'è una volontà politica forte - conclude De Benedittis - dietro questo piano assunzionale che è quella di investire sulla macchina amministrativa. Opereremo con la massima trasparenza».